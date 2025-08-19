Mrs. GREEN APPLEが、8月17日に開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演した。メンバーの大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が自身のInstagramにオフショットを公開している。 （関連：【画像】Mrs. GREEN APPLE、三者三様の『サマソニ』オフショット） Mrs. GREEN APPLEは、ZOZOマリンスタジアムを舞台にしたMARINE STAGEに出演。トップバッターとしての過去最高人数動員を記録し、入場規制が