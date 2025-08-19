大手家電量販店のショッピングサイトで家電など7027点を購入するうその注文をしたとして、30歳の男が逮捕されました。私電磁的記録不正作出・同供用の疑いで逮捕されたのは、群馬県太田市の会社員・加藤徹也容疑者（30）です。加藤容疑者は去年11月25日から29日の4日間で、東京・新宿区の大手家電量販店が管理するショッピングサイトで14回にわたり、冷蔵庫やテレビなど7027点、販売価格あわせて2623万3526円をコンビニ決済などで