気象台は、午後7時49分に、大雨警報（土砂災害）を十和田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・十和田市に発表 19日19:49時点三八上北では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■十和田市□大雨警報【発表】・土砂災害20日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量20mmピーク時間19日夜遅く