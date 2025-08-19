兵庫県の山陽自動車道、そこで危険な運転がカメラに捉えられました。赤いトラックの後ろにぴったりと貼りつくように走るトラック。すると…、左へ、右へ。「そこをどけ」と言わんばかりに蛇行運転で威圧しているようにも見えます。目撃者：後ろについて蛇行して、こっちにはみ出てこないかなと…。赤いトラックが車線を変更すると、その横をさらにスピードを上げて駆け抜けていきました。一歩間違えれば大事故につながりかねない危