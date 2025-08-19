広島・福山市にある、緑町公園。毎年約5000本のバラが咲き誇る、この公園である悪質な行為が目撃されました。公園の展示パネルに書かれていたのは「Rizz」と読めるようなアルファベットの落書きです。18日午後3時過ぎ、業務のためバラ園を訪れた職員が落書きを発見。パネルにはバラの街づくりに関する市民の取り組みが書かれていて、24枚のパネルのうち6枚に何らかの塗料で落書きがされていました。市の花であるバラを育てる公園を