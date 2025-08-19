SUVタイプの国産車をマンションの駐車場から盗んだとして逮捕された暴力団幹部の男性が、不起訴処分となりました。さいたま市のマンションの駐車場からSUVタイプの国産車などを盗んだとして先月、逮捕された指定暴力団住吉会系傘下組織の幹部の38歳の男性について、さいたま地検は18日付で不起訴処分としました。さいたま地検は、不起訴処分の理由を明らかにしていません。