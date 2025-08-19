１８日、渠渓河双線特大橋の建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶8月19日】中国重慶市涪陵（ふうりょう）区で18日、渝万（ゆばん）高速鉄道（重慶市街−万州区）渠渓河双線特大橋の連結が完了した。鉄道建設大手、中国中鉄傘下の中鉄大橋局集団が施工を担った。渝万高速鉄道は全長251キロで、設計速度は時速350キロ。長江支流の渠渓河に架かる全長約953メートルの大橋は同鉄道の中で重要かつ