◇パ・リーグオリックスｰ日本ハム（2025年8月19日エスコンフィールド）オリックスが4回まで完全投球を許していた日本ハム・達から、5回に一挙5点を奪って逆転した。3点を追う5回、チームはイニング突入前に円陣を組んだ。1死から5番・中川が148キロ直球を捉え、右翼スタンド最前席へ10号ソロ。「いい感触で捉えることはできていたので、なんとか入ってくれてよかった」と、2戦連発となった背番号67の一発から、猛攻は始