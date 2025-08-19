メ～テレ（名古屋テレビ） 鉄道ファンの親子が楽しめるイベントが、名古屋市内で行われました。 このイベントは鉄道と暮らしの関わりや鉄道の未来を親子で考えてもらおうと行われ、44人が参加しました。 参加者はJR東海の名古屋工場で実際に運行されている車両の整備や、ドアの開け閉めを体験しました。 その後、リニア・鉄道館に移動し、展示されている新幹線の食堂車で昼食を食べ、ドクターイエロー