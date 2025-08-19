メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で南海トラフ地震を想定した訓練が行われました。 19日、三重県尾鷲庁舎で行われた訓練は職員139人が参加し、最大震度6強の地震が発生し、大津波警報が発表されたという想定で、行われました。 地震発生直後、職員は机の下に隠れて身を守り、揺れが収まったあとは、来庁者の避難誘導を行うなど、初動の対応を確認しました。 その後、病院や警察署などの関係機関と連絡をとっ