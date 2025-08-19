夏休みシーズンのいま香川県を含めた瀬戸内地方では国内最大級のアートの祭典、“瀬戸内国際芸術祭”が開催中です。一体どんな魅力があるのか、西日本放送・石井奏美アナウンサーとともに刈川くるみキャスターが、夏会期の新エリアを取材しました。3年に1度開催され、今年で6回目となる『瀬戸内国際芸術祭』。これまでに国内外から約100万人が訪れている日本を代表する芸術祭です。会場は瀬戸内の島々と沿岸部をあわせた全17エリア