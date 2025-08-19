15ºÐÇÐÍ¥¤¬ÇØÃæ°ìÌÌ¤Ë¡Ä±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¤Î±éµ»¤¬ÂçÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸ÇÐÍ¥¤Î?¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀäÂç?¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÃæ°ìÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Âç¤­¤Ê¥ß¥ß¥º¥¯¤ÎÏÂÊÁ¥¿¥È¥¥¡¼¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹õÀîÁÛÌð(15)¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦Î©²Ö´îµ×Íº(µÈÂôÎ¼)¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¡£6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¡¢8·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤­¡¢Ìó11Ëü¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó