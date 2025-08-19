2025年8月17日、東京の新宿・歌舞伎町に人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター・猗窩座（あかざ）のコスプレをした人が多数出現し、中国のネットユーザーから反響が寄せられている。東京の新宿・歌舞伎町で、人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター・猗窩座のコスプレをしたホストたちが大勢出現し、SNS上で目撃情報が相次いだ。コスプレをしていたのは歌舞伎町のホストクラブ「THE GENTLEMEN’S CLUB」の従業員らで、当日は限定の