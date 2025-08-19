中国、ドイツ、米国の3カ国の研究者が世界初の室温触媒転化技術の共同開発に成功したことが8月18日に分かりました。この技術は、ポリ塩化ビニル（PVC）やポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）などの難分解性混合プラスチック廃棄物を常温常圧条件下で、一回の工程で効率的に高付加価値の燃料に転換することを初めて実現しました。転換効率は95％を超えました。この革新的成果は塩素を含むプラスチック回収の世界的な難題を克