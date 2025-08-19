福田師王のレンタル移籍が現地で報道ドイツ1部ボルシアMGに所属する21歳の日本人FW福田師王が、ドイツ2部カールスルーエSCへのレンタル移籍に近づいているという。既に両クラブ間では「ボルシアの本拠地（ボケルベルク）とカールスルーエの本拠地（ヴィルトパルク）との間では、すでに活発なやり取りが続いており」と伝えられ、現地では実現に向けた動きが加速している。バーデン地方の日刊紙「Badische Neueste Nachrichten」が