元乃木坂４６・山下美月（２６）が１９日、映画「火喰鳥を、喰う」（１０月３日公開）の完成披露試写会に共演する俳優・水上恒司（２６）らと登場。牛丼屋でハマっているトッピングを熱弁した。山下は赤いツバキ柄の浴衣で登壇。あでやかな姿に会場からは歓声がわいた。イベントでは作品のキャッチコピーに関連して、それぞれの「美味ナリ」を発表。山下はフリップで「キムチマヨ牛丼」と回答すると「今まで、牛丼屋さんに行く