2024年度の生命保険会社の業績は金利上昇の影響を受けてよかったのか、物価上昇の影響を受けて悪かったのか？ この記事では、2024年度の生命保険会社41社の年換算保険料やソルベンシー・マージン比率を取り上げます。新契約の年換算保険料が一番多いのは日本生命年換算保険料とは、1回当たりの保険料に支払方法に応じた係数を乗じて、1年当たりの保険料に換算した金額のことです。簡単に言えば生命保険会社が保険加入者から受け取