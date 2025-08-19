◆第107回全国高校野球選手権・準々決勝沖縄尚学2―1東洋大姫路（19日、甲子園）沖縄尚学が夏の甲子園で初の準決勝進出を果たした。沖縄尚学は2回、8番伊波槙人（3年）の先制適時打と1番新垣瑞稀（3年）の犠飛で2点を先制。3回には先発の新垣有絃（2年）がソロ本塁打を浴びて1点を返された。沖縄尚学は4回、チャンスを作るがスクイズ失敗などで好機を生かせず追加点を挙げられなかった。沖縄尚学は7回からエース左腕末吉