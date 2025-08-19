県立高校の再編について富山県は、きょう開いた会合で実施方針の素案をまとめました。いわゆる大規模校は富山市内に1校設けるとしています。きょうの総合教育会議では今後の県立高校の再編について県教育委員会が示した実施方針の素案を承認しました。県立高校の再編は現在の34校を2038年度に20校から22校にまで絞り込む方針としていましたが、今回の素案では20校としています。当初は県内に2校設置するとしていた大規模校について