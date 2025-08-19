乃木坂46・小川彩が表紙を飾る『B.L.T. SUMMER CANDY 2025』（東京ニュース通信社）が8月29日に発売される。 【写真】夏の川辺で撮影小川彩の収録カットを見る 「真夏の全国ツアー2025」で全国を巡り、39thシングル「Same numbers」が発売中の乃木坂46・小川彩。夏の川辺で見せる、自然体の笑顔が象徴的なカットが表紙に採用された。 中面には櫻坂46から中川智尋、山田桃実、日向坂46から大野愛実、高井俐