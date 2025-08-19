今年収穫されるコメについてJAが生産者に前払いする概算金は去年から大幅に引き上げられました。県産ブランド米の富富富やコシヒカリは記録が残る2004年以降で最高額となっています。JA全農とやまがきょう発表した今年産の概算金は1等で税込み富富富が60キロあたり2万6800円、コシヒカリが2万6000円です。去年産の概算金は当初、富富富が1万6800円、コシヒカリが1万6000円でしたが、コメ価格の高騰を受け、その後、富富富は2万900