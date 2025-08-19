秋のご褒美にぴったりなスイーツが「PRESS BUTTER SAND」から新登場。2025年9月1日（月）より、秋限定「バターサンド〈蜜芋バター〉」が全国の店舗やオンラインで販売されます。国産安納芋の濃厚な甘みと香ばしいサクサククッキーが織りなす贅沢な味わいは、季節を感じる特別なひとときにぴったり。先行販売も実施されるので、一足早く秋の味覚を楽しめるチャンスです。 PRESS BUTTER SANDから秋限定「蜜