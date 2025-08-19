富山県内では、6月下旬から続く記録的な雨不足の影響で、農業用ダムやため池の貯水率の低下が続いています。現在の状況はどうなっているのか、そして今後想定される影響を吉田記者がお伝えします。吉田颯人記者「きょうも強い日差しが照り付けています。こちらは富山市の古洞ダムです。記録的な雨不足の影響で、水位が大幅に下がっています。斜面は本来見えないはずだということですが、むき出しの状態になってしまっています」呉