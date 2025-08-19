SKE48・大村杏の1st写真集（秋田書店）が9月20日に発売される。 【写真】SKE48・大村杏1st写真集の収録カットを見る 2022年3月からSKE48の11期生として活動し、2025年3月に発売された34thシングル『Tick tack zack』のc/w『心よ 声を上げろ！』で初のセンターに抜擢されたSKE48・大村杏。1st写真集が本人の20歳の誕生日当日でもある9月20日に発売決定した。 今作のロケ地は“微笑みの国”と称されるほど親しみやす