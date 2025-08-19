¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖROSE BUD¡Ê¥í¡¼¥º ¥Ð¥Ã¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¥¢¥º¥«¥Ð¥ó¤Î¼ü¿Í¡Ù¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÍ½ÌóÈ¯ÇäÃæ¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼¤Î»ô¤¤Ç­¥¯¥ë¥Ã¥¯¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥í¥óT¢£±Ç²è°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤âº£²ó¡¢±Ç²è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿T¥·¥ã