東京ディズニーリゾートは、9月17日（水）から10月31日（金）までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催する。それに先駆け、9月16日（火）からスペシャルグッズが発売される。【写真】ディズニーヴィランズをモチーフにしたリングも！「ディズニー・ハロウィーン」スペシャルグッズ一覧■プチ仮装にもぴったり今回登場するのは、パレード衣装をまとったキャラクターをモチーフにしたグッズや、夜のパ