東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の1階にあるレストラン「カシュカシュ」にて、秋の食材をふんだんに使った「艶やかローストビーフ＆できたて海老料理と秋の味覚に夢中、ご褒美ビュッフェ」を開催！シェフが目の前で仕上げるライブキッチン、旬の素材をふんだんに使った特別メニュー、そして見た目にも華やかなスイーツまで、五感で楽しむ“秋だけのおいしい体験”が用意されます☆