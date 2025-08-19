大阪・道頓堀のビルで消火活動中の消防隊員2人が殉職した火災について、大阪市の横山英幸市長は19日の囲み取材で言及しました。「正確な調査結果を待ってほしい」としたうえで、関係部署から報告されている情報などをもとに、隊員2人が亡くなった状況について次のような見解を示しています。▼大阪市・横山市長の発言（大阪市・横山英幸市長）「5階で消火活動をしていた時に、消火活動している空間の天井が崩落して、二手に避難