ラ・リーガ王者のバルセロナは現地８月19日、2025-26シーズンのサードユニホームを発表した。今回のサードユニはオレンジがベース。首もとや袖口にはブラックが使われている。また、クラブの公式サイトでは、「６冠への敬意を示す第３のユニホーム」と紹介されており、獲得可能な６つのタイトルを全て勝ち獲った2009年に着用したユニホームのデザインからインスピレーションを得たという。 この新ユニがクラブの公式SNS