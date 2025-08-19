前橋東警察署 群馬県前橋市の５０代の女性がＳＮＳで知り合った人物からうその投資話を持ちかけられ、１０００万円をだまし取られました。警察はＳＮＳ型投資詐欺事件として捜査しています。 警察によりますと女性は今年３月、ＳＮＳを通じて知り合った人物から「新しいファンド体験プログラムがスタートする。利益が出なければ手数料は一切かからない」などとうその投資を勧められました。その後、７月までに５回に