関西でも新米の季節が到来！滋賀県近江八幡市の農家では先週、近江米「みずかがみ」の収穫作業が行われ、８月１９日午前には出荷前の品質検査が実施されました。（ＪＡグリーン近江安孫子雅則さん）「品質は良好でキレイなコメに仕上がってる。全て１等で検査を終えました」検査の結果は最も品質が良いとされる「１等米」に認定。これには生産者も一安心したようです。（コメ農家三宅寛穂さん）「収穫の喜びを感じてい