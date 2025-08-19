ＪＡグループ群馬の仕事に関心を持ってもらおうと、大学生などを対象にした１日仕事体験が前橋市内で行われました。 この１日仕事体験は、ＪＡグループへの関心を持つ大学生などを対象にＪＡ群馬中央会が毎年、夏と冬の年２回行っているものです。 １９日は、県内外の大学や専門学校に通う学生約３０人が参加し、前橋や高崎など県内６つのＪＡの若手職員から営農や共済といった仕事内容について説明を受けました。