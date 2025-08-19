◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（１９日・ハードオフ新潟）巨人の吉川尚輝内野手が、腰痛から実戦復帰後初安打を放った。イースタン・オイシックス戦に「３番・二塁」で先発出場し、復帰後２戦目に臨んだ。第１打席、第２打席はいずれも内野ゴロ、第３打席は中飛に倒れたが、５回２死一、二塁の好機では１ストライクから甘く入った変化球を逃さずフルスイング。快音を残した打球はグングン伸びて、右翼フェンスを直