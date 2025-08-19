８月２０日（水）の近畿地方は、まだまだ真夏の天気と猛暑。週末はさらなる暑さが見込まれます。沖縄付近の熱帯低気圧は、台風に発達する可能性は低くなりました。そのまま東シナ海を北上し、近畿に近づくことはないでしょう。関西は引き続き勢力の強い高気圧に覆われて、真夏の天気が続く見込みです。朝からよく晴れて、少し外に出るだけで汗が噴き出るような暑さが続くでしょう。午後は中国山地や丹波高地を中心に、山沿い