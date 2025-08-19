◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）先発したヤクルトのピーター・ランバート投手（２８）が、５回途中で７９球を投げ、来日１８試合目の登板で自己ワーストとなる被安打１３、８失点の大乱調でＫＯとなった。１５０キロ以上の力強いボールを投げ込んでいた右腕だったが、初回に丸に５号２ランを浴びると、２回にも先頭の中山に４号ソロを被弾。３回にも中山に５号２ランを浴びると、４回こそ３者凡退で抑