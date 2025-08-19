ことしのお盆の期間に新幹線などを利用した人は全国で１３１７万人余りで、去年より８％増加したことがＪＲ各社のまとめで分かりました。 このうち上越新幹線の利用者は約１３５万人でした。ＪＲによりますと今月８日から１７日までのお盆休みの期間新幹線や在来線を利用した人の数は全国で１３１７万９千人と去年より８％増加しました。このうちＪＲ東日本では４７４万９千人で去年に比べて７％、約２万人増えました。 下りの利