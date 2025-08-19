総務省は、楽天モバイルに対し、通話履歴などの情報漏洩を把握しておきながら3カ月以上、必要な報告を行っていなかったとして、厳重注意の行政指導を行いました。【映像】4609人分の通話履歴やメッセージ送受信履歴が漏洩今年2月、生成AIを使って楽天モバイルのシステムに不正にログインし、回線契約を行ったとして少年3人が逮捕されました。その際、閲覧可能になっていた4609人分の通話履歴やメッセージの送受信履歴などの