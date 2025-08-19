◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人が５回に追加点。丸佳浩外野手が先頭で３打席連続ヒットとなる中越え二塁打で出塁。１死から岸田行倫捕手の左前打で二塁から丸が帰り６点目。さらに、２打席連続アーチの中山礼都内野手が右翼線二塁打で続き１死二、三塁とチャンスを広げ、リチャード内野手の中前打で２人が生還し、８点目を奪い、ヤクルトの先発・ランバート投手をＫＯした。６点目の適時打を放