群馬県内は、１９日も高気圧に覆われ気温があがりました。館林で３７．９℃、前橋と桐生では３７．７℃を観測するなど厳しい暑さとなりました。 前橋地方気象台によりますと、県内は１９日も高気圧に覆われ朝から気温が上がりました。館林で３７．９℃、前橋と桐生で３７．７℃、伊勢崎と下仁田町の西野牧で３７．５℃を観測するなど県内９地点で３５℃以上の猛暑日となりました。 県によりますと、１９日午後３時時点で、熱中症