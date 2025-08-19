◆プロ・アマ交流戦巨人３軍５―２桐蔭横浜大（１９日・Ｇ球場）巨人の黄錦豪（ファン・ジンハオ）投手が実戦復帰し、来日後初の対外試合で１回を１安打無失点に抑えた。７回から２番手で登板。１死後、左前安打を許したがけん制で刺し、３人目は右飛に打ち取った。台湾人の黄は１８４センチの長身から投げ込む角度のある直球を武器に、名門の平鎮（ピンチェン）高を昨年６月に卒業。来日後は体作りに専念して登板がなかっ