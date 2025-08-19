竹原市の天然記念物「宿根の大桜」と呼ばれるエドヒガンの巨木が倒れているのが確認されました。 倒れていたのは高さ１５ｍ以上、枝張り１９ｍのエドヒガンの桜の木です。 近くの住民によりますと「１３日に大きな音がして見に行くと倒れていた」ということです。 この桜は「宿根の大桜」として２０１４年に竹原市の天然記念物に指定され、樹齢１５０年から２００年程度とみられています。 幹が４本に分かれた「株立ち」状にな