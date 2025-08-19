ゲリラ雷雨が北海道を直撃しました。19日午前10時15分の北海道・函館山から眺める市内の映像では、雨雲が近づくと、とたんに街が暗くなります。そして、一気に雨が降り出し、視界が見えなくなりました。午前11時前の函館市の映像では、マンホールから水が噴き出す様子が確認できます。午後1時前の函館市は、道路が川のようになっていました。冠水する道路で波打つ水面。波は歩道まで押し寄せています。前線を伴った低気圧の影響で