福山市の公園で展示パネルへの落書きが見つかり、市は近く被害届を出す方針です。 藏田晃裕記者「こちらにも奥のあちらにも塗料でアルファベットのような落書きがされています」 １８日午後３時すぎ、福山市の緑町公園に業務で訪れた市職員が花壇に設置されている展示パネルの一部が落書きされているのを発見しました。 このパネルはバラの特徴や福山市のバラの歴史などを紹介するもので、２４枚のうち６枚に落書きがありました