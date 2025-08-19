湯崎知事が１１月に予定される次の知事選挙に出馬しない意向を固めたことが分かりました。 ２００９年初当選した湯崎知事。佐伯区の出身で元通産省の官僚から通信会社経営の４４歳でした。 前回、２０２１年の選挙では４度目の当選。多選を指摘する声が上がる中、３期１２年にわたる県政運営の是非が評価された形となりました。 ５日の会見では５度目の立候補について問われ「資質として社会に働きかける後押しをする立場として