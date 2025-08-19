「阪神−中日」（１９日、京セラドーム大阪）阪神・熊谷がファインプレーで不安定なビーズリーを救った。四回無死一塁。中日・石伊の打球は高くバウンドした二塁ベース右へのゴロとなった。遊撃・熊谷は右半身を残し気味にグラブを伸ばして捕球し、右のスパイクで二塁ベースを蹴るようにして一塁に送球して併殺を奪った。井上監督がリクエストしたが判定は変わらず、球場には拍手がこだました。打球を追った際に体の重心は