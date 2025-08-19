ベスト４進出を逃し、肩を落とす横浜ナイン＝甲子園高校野球の第１０７回全国選手権大会は１９日、兵庫県西宮市の甲子園球場で準々決勝４試合が行われ、神奈川代表の横浜（３年ぶり２１度目）は、県岐阜商（３年ぶり３１度目）に延長十一回タイブレークの末、７―８でサヨナラ負けした。松坂大輔らを擁した１９９８年以来となる春夏連覇はならなかった。横浜は織田翔希（２年）が今大会３度目の先発。初回に先制を許すなど、四