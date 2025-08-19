苓北町温泉プールで基準値を上回るレジオネラ菌が検出されました。施設は19日から営業を停止しています。苓北町教育委員会によりますと8月4日、依頼を受けた水質検査機関がプールの水を採取し、検査を行ったところ、18日、基準値を上回るレジオネラ菌が検出されたと報告を受けたいうことです。苓北町温泉プールは8月4日から18日まで、のべ1091人が利用しました。このうち8月9日に利用した小学校3年生と4年生のき