市長の「中止」公約から一転、住民投票の結果、事業継続が決まった愛知県豊橋市の新アリーナ事業が、再び動き出します。 【写真を見る】豊橋アリーナ事業 “中止”から一転… 再開に向けた対応などを市議会議員に説明 解体される｢野球場｣は事業費膨らむ 豊橋市の「新アリーナ事業」は、先月の住民投票で賛成多数となり、市は再開を決めて、きょう市議会議員に今後の対応を説明しました。事業者とは既に再開に