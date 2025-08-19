自民党の政治資金パーティー裏金事件で1952万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、東京地検特捜部は萩生田氏の秘書を政治資金規正法違反で略式起訴した。検察審査会の起訴相当議決を受け、当初の不起訴処分を一転させた。8月19日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるになぜ一転して起訴となったのかを聞いた。 長野「去年の衆議院選挙では萩生田さんは