作家の岩下尚史氏（64）が19日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に火曜コメンテーターとして生出演。「もしも生まれ変わるなら」の二択に答えた。庶民に寄り添いたい岩下氏のための企画「多いのはどっち？庶民の二択」のコーナーで「もしも生まれ変わるなら＜1＞大谷翔平＜2＞デコピン（大谷翔平の飼い犬）」の二択が出された。そして「＜2＞デコピン」を選んだ岩下氏は「大谷翔平なんか…あなた達、傲慢（ごうまん